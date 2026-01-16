Заради викупу: В Одесі представники ТЦК та громадський активіст викрали чоловіка

В Одесі розгорівся гучний скандал за участю посадових осіб, відповідальних за мобілізаційні заходи. Правоохоронці затримали групу осіб, які, зловживаючи службовим становищем, незаконно позбавили волі місцевого мешканця та намагалися отримати від нього значну суму грошей в обмін на свободу. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що ввечері 15 січня троє працівників одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) разом із представником громадської організації затримали чоловіка у Київському районі міста.

Замість проведення законних процедур перевірки даних, зловмисники силоміць заштовхали потерпілого в автобус. Протягом години «заручника» возили вулицями Одеси, застосовуючи до нього фізичний примус та погрози.

Головною метою викрадачів було отримання неправомірної вигоди. У ході залякування вони почали вимагати від чоловіка 6000 доларів США. За ці кошти підозрювані обіцяли не доставляти його до районного ТЦК та відпустити додому. Проте злочинну схему вдалося оперативно викрити завдяки спільним діям прокурорів та співробітників Служби безпеки України.

Наразі всіх чотирьох причетних до злочину затримано в порядку статті 208 КПК України. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: незаконне позбавлення волі та вимагання в умовах воєнного стану. Такі дії, вчинені групою осіб із застосуванням насильства, передбачають суворе покарання — підозрюваним може загрожувати тривалий термін ув’язнення.

Прокурори готують офіційні підозри затриманим, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Оперативний супровід справи здійснює Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Цей випадок став черговим свідченням системної боротьби з корупційними проявами та перевищенням повноважень під час мобілізаційного процесу.