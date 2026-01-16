54% українців відкидають ідею обміну Донбасу на гарантії безпеки, - КМІС

Понад половина українців — 54% — категорично проти передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Водночас 39% респондентів заявили, що готові погодитися на таку поступку, ще 5% не змогли визначитися з відповіддю.

Серед головних аргументів противників територіальних поступок українці називають переконання, що Росія не зупиниться й продовжить агресію (35%), невідповідність відмови від територій Конституції України та принципам територіальної цілісності (33%), а також недовіру до можливих гарантій безпеки з боку Заходу (25%).

Опитування проводили 9–14 січня серед 601 респондента на територіях України, які перебувають під контролем уряду.

У попередніх хвилях досліджень у 2023–2024 роках КМІС також фіксував домінування противників будь-якої передачі окупованих територій Росії. Втім, зменшувалася частка респондентів, які займають категоричну позицію, тоді як частка тих, хто допускає компроміси, збільшувалася.

Соціологи зазначають, що на таку динаміку впливають тривала війна, досвід невиконання Росією попередніх домовленостей та скепсис щодо ефективності зовнішніх гарантій безпеки.