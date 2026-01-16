Нардеп Власенко: НАБУ під час обшуку знайшло лише старі флешки

Народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко прокоментував обшуки, які детективи НАБУ 14 січня провели в його робочому кабінеті в столичному офісі партії на вулиці Турівській. За словами політика, результати слідчих дій виявилися «доволі специфічними» і навряд чи можуть бути корисними у справі про можливий підкуп народних депутатів.

В інтерв’ю «Главкому» Власенко заявив, що дії антикорупційних органів більше нагадують спробу психологічного тиску, ніж професійне розслідування. Він пов’язує це зі своєю активною діяльністю на посаді голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Депутат розповів, що під час обшуку детективи перевіряли вміст його письмового столу, однак нічого актуального не знайшли. Зокрема, правоохоронці вилучили пакет зі старими флешками, який, за словами Власенка, лежав у столі ще з 2013 року.

«Там були різні флешки, які роздають на заходах разом із рекламною продукцією. Частина — порожні, частина — взагалі не мої. Я сам флешками не користуюся вже років десять. Забрали той пакет — ну добре, приїду і напишу заяву, щоб повернули. Наскільки мені відомо, більше нічого не вилучали», — зазначив нардеп.

Власенко наголосив, що вважає обшуки своєрідною відповіддю керівництва антикорупційних органів на його публічну критику НАБУ та САП і розслідування їхньої діяльності в межах парламентської ТСК.

«Я не розумію, що вони реально шукали. Пов’язую це виключно зі своєю роботою як голови ТСК. Не виключаю, що після повернення сам піду до НАБУ, щоб з’ясувати, що відбулося. Зі мною ніхто не зв’язувався», — заявив він.

Раніше Власенко повідомляв, що, за інформацією з правоохоронних органів, детективам НАБУ могли доручити пошук будь-якого компромату, який можна було б використати як інструмент політичного тиску. За його словами, після того як у червні 2025 року він очолив ТСК, почали з’являтися сигнали про підвищену увагу з боку антикорупційних органів до його персони.

Крім того, депутат різко відреагував на дії НАБУ щодо лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, заявивши, що оприлюднені аудіозаписи є елементом «політичного шоу», спрямованого на дискредитацію опонентів влади, а не на реальну боротьбу з корупцією.