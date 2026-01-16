Король Чарльз III звернувся до українців із побажанням справедливого миру

Король Великої Британії Чарльз III опублікував спеціальне послання до українського народу, приурочене до річниці підписання історичної Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством. У своєму зверненні монарх висловив глибоке захоплення мужністю українців та підтвердив непохитну моральну підтримку з боку королівської родини.
Про це повідомила пресслужба Букінгемського палацу на офіційній сторінці королівського подружжя в мережі X.
Король зазначив, що разом із королевою Каміллою продовжує "тримати всіх українців у своїх думках і молитвах". Він наголосив, що наближення четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення є нагадуванням про жахливі випробування, через які проходить Україна, і висловив щиру надію на досягнення саме того справедливого і тривалого миру, на який заслуговує українська нація.
"Найбільша сила України в умовах таких жахливих випробувань і страждань є надзвичайним прикладом для всього світу, і я постійно вражений відвагою, мужністю та стійкістю, які демонструє український народ", — йдеться у листі монарха.
Ключові тези королівського послання:
- Король сподівається, що міцні зв’язки між Лондоном і Києвом стануть джерелом надії для українців у цей складний час.
- Чарльз III підкреслив, що стійкість України є взірцем для всього міжнародного співтовариства.
- Послання присвячене першій річниці Угоди про сторічне партнерство, яка закріпила стратегічний союз між державами на століття вперед.
Це звернення продовжує послідовну лінію підтримки України з боку британської корони. Від початку великої війни Чарльз III неодноразово зустрічався з українськими військовими, які проходять навчання у Британії, та приймав президента Зеленського в Букінгемському палаці, демонструючи, що допомога Україні є не лише політичним курсом уряду, а й особистою позицією монарха.
Автор: Сергій Ваха