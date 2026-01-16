Гуманітарна місія на Житомирщину: лікарні отримали сучасне діагностичне обладнання від фонду «Надія» та Валерія Дубіля

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» здійснила гуманітарну місію на Житомирщину, передавши медичним закладам області необхідні медикаменти, фізіологічні розчини, засоби гігієни, медичні меблі та сучасне діагностичне обладнання. Допомогу отримали Центральна районна лікарня Бердичівського району та Коростишівська центральна районна лікарня імені Д. І. Потєхіна.

Ключовою частиною місії стала передача гастроскопа та відеоколоноскопа Olympus — високоточного ендоскопічного обладнання, яке дозволяє проводити детальні обстеження органів шлунково-кишкового тракту, виявляти запальні процеси, новоутворення та онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Гастроскоп використовується для огляду стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, діагностики виразкової хвороби, кровотеч, пухлин та інших патологій. Відеоколоноскоп дає змогу проводити повноцінне обстеження товстого кишківника, здійснювати біопсію, видаляти поліпи та запобігати розвитку онкологічних захворювань. Передане обладнання суттєво підвищить рівень медичної допомоги для мешканців Житомирської області та дозволить лікарям працювати за сучасними стандартами.

Голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль наголосив, що підтримка лікарень є одним із ключових напрямів роботи фонду.

«Сильна медицина — це питання життя. Сьогодні лікарні працюють із великим навантаженням, допомагають цивільним і військовим, тому сучасне діагностичне обладнання є критично важливим. Передача таких систем — це реальний шанс для людей вчасно виявити хворобу та отримати необхідне лікування. Ми й надалі підтримуватимемо українські лікарні там, де це найбільше потрібно», — зазначив він.

Місія стала можливою завдяки підтримці партнерів фонду. Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» висловлює щиру вдячність Благодійному фонду Дениса Парамонова, Ukrainehilfe Breitscheid та професору доктору Гайнріху Беннеру, компанії EltechTrust, а також партнерам з Італії — організації Casa della speranza та її президенту Cav. Giuseppe Lazzarotto за допомогу в реалізації цієї гуманітарної ініціативи. Постійну підтримку в забезпеченні медичних закладів також надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.