Після атаки 9 січня в столиці досі без тепла залишається сотня багатоповерхівок

Близько 100 із шести тисяч будинків, які залишилися без опалення після російського удару по Києву 9 січня, досі не мають тепла станом на середину дня п’ятниці, 16 січня. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, комунальні служби цілодобово відновлюють пошкоджену внаслідок атаки критичну інфраструктуру міста.

Кличко зазначив, що порівняно з попереднім днем кількість будинків без теплопостачання зменшилася ще на 200.

Мер також наголосив, що ситуація з енергопостачанням, від якого залежить робота комунальних служб, залишається дуже складною. У Києві продовжують діяти екстрені графіки відключень електроенергії, а енергетики працюють над стабілізацією системи.

Усі міські служби, за словами Кличка, задіяні для якнайшвидшого відновлення базових послуг для мешканців столиці.

Як повідомляв ForUA, через перебої зі світлом і теплом у Києві збільшують кількість пунктів обігріву та розгорнули 50 мобільних кухонь.

Крім того, з 15 січня звернення щодо відсутності електроенергії, води, тепла чи газу приймає лінія 112. У зв’язку з введенням надзвичайної ситуації в енергетиці її функціонал розширили — за цим номером також можна дізнатися адресу найближчого «Пункту незламності».