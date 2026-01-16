У Києві запрацює британський бізнес-центр для оборонної співпраці

Велика Британія цього року відкриє в Києві бізнес-центр, який має допомогти британським оборонним компаніям пришвидшити постачання військової техніки в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Новий центр має спростити роботу малих і середніх британських фірм, які стикаються з обмеженнями на поїздки, вимогами безпеки та страхування під час роботи в Україні. Зокрема, йдеться про допомогу з пошуком приміщень та розв'язанням експортних питань.

Пріоритетом роботи центру стане прискорення продажів систем протиповітряної оборони та безпілотників, які є критично важливими для України на тлі повномасштабної війни з Росією.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що новий центр "посилить" роль британської оборонної промисловості у підтримці України. За його словами, ініціатива сприятиме створенню робочих місць у Великій Британії та зблизить оборонні галузі двох країн.

Відкриття центру присвячене першій річниці 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною у сфері оборони. У британському Міноборони зазначили, що проєкт фінансуватиметься з державних коштів, однак конкретну суму не назвали.