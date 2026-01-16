﻿
Українська делегація на чолі з Будановим перебуває в дорозі до США, - ЗМІ

Переговорна команда України перебуває на шляху до США для продовження перемовин з американською делегацією щодо мирних зусиль, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

У складі делегації очільник Офісу президента Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Українська делегація має намір провести переговори з радниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером найближчими днями.

Зеленський раніше анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями.

"Українська команда активно працює з представниками президента США цими днями, будуть зустрічі наших українських представників у США. Українська делегація зараз на шляху США, і ми сподіваємось, що буде більше ясності, як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю цю дипломатичну роботу, яка відбувається", - сказав Зеленський під час пресконференції у Києві з чеським колегою Петром Павелом у п’ятницю.

Очільник Української держави зазначив, що необхідно допрацювати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки і пакету з відновлення. За його словами, якщо все буде допрацьовано, то можливе підписання угод під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня. Однак, необхідно, щоб гарантії безпеки були постійними, і щоб Україна мала реальну фінансову підтримку.

