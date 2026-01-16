﻿
Економіка

Майже 3 ГВт потребує Україна у 2026 році

Майже 3 ГВт потребує Україна у 2026 році

Україна потребує встановлення у 2026 році 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання громад та регіонів.

У 2025 році було введено в роботу 762 МВт розподілої генерації, що утричі більше, ніж у 2024 році, –  225 МВт.

"Найкращі показники на Київщині, Волині, Прикарпатті, Черкащині, Харківщині. Один з найгірших показників у Києві, і це напряму впливає на сьогоднішню ситуацію в столиці", – повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Багато потужності завезено в Україну, але досі не встановлено. Він вказав, що за це буде персональна відповідальність.

В Україні уже введено понад 250 МВт когенерації, ще приблизно 200 МВт - на різних стадіях реалізації. За його словами, встановлено 187 МВт блочно-модульних котелень.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Українаенергетикашмигаль
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна скликає енергетичний «Рамштайн» для порятунку енергосистеми
Головне 16.01.2026 08:13:50
Україна скликає енергетичний «Рамштайн» для порятунку енергосистеми
Читати
Долар рекордно подорожчав
Економіка 16.01.2026 07:51:21
Долар рекордно подорожчав
Читати
Трамп все-таки
Головне 16.01.2026 07:34:32
Трамп все-таки
Читати

Популярнi статтi