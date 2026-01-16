В Україні змінюють правила пересування громадян під час комендантської години

"Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й вночі", - повідомив перший віцепрем'єр-міністр міністр енергетики Денис Шмигаль.

Під час комендантської години людям дозволено виходити на вулицю без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до "пунктів незламності" та пунктів обігріву.



Відповідне рішення ухвалено у зв’язку з масованими атаками РФ на об’єкти енергетики та запровадженням режиму надзвичайної ситуації в енергетиці з метою забезпечення максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах.



Шмигаль зазначив, що на нього покладено повноваження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також визначено низку завдань, ухвалених спільно на засіданні уряду.



Державні компанії, зокрема "Укрзалізниця" та НАК "Нафтогаз", мають терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 років в обсязі не менше 50% від загального споживання.

Посилюється робота штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області, рекомендовано НКРЕКП у найкоротший строк переглянути й максимально спростити процедури підключення резервного енергетичного обладнання до мереж, а також передбачено перерозподіл резервного обладнання між регіонами з урахуванням критичності потреб об’єктів життєзабезпечення.