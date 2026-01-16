Сіра зона на кордоні Сумщини зросла майже втричі

На кордоні Сумської області зафіксовано суттєве розширення так званої «сірої» зони. У районі прикордонного села Комарівка Шосткинського району її площа зросла з 1,98 до 5,98 кв. км, повідомляють аналітики DeepState.

За їхніми даними, останнім часом уздовж державного кордону України значно активізувалися російські малі піхотні групи. Окупанти користуються можливістю заходити на територію населеного пункту, намагаються закріпитися та дестабілізувати ситуацію в прикордонному районі.

Аналітики зазначають, що російські війська проєктують таку тактику на ширший масштаб, намагаючись перевірити можливості розширення зони контролю. Подібний сценарій уже мав місце в районі Грабовського, де противнику вдалося закріпитися.

Українські Сили оборони оперативно реагують на переміщення окупантів та знищують ворожі піхотні групи. Водночас через низку проблем на окремих ділянках зробити це вдається не завжди.

Осінтери також повідомляють, що кількість «сірих» зон уздовж кордону зростає, однак у багатьох випадках українським захисникам вдається ще на початковому етапі зірвати спроби заходу військ РФ і ліквідувати загарбників.

