Щоденне вживання молока підвищує ризик раку - дослідження

Щоденне вживання навіть невеликих обсягів молока у довгостроковій перспективі може збільшувати ризик розвитку раку. Про це свідчать результати міжнародного дослідження за участю понад 510 тисяч осіб. Аналіз проводила об’єднана команда вчених з Оксфордського університету, Академії медичних наук Китаю та Інституту громадської охорони здоров’я при Пекінському університеті. Виявилося, що люди, які п’ють молоко регулярно, демонструють підвищений ризик захворіти на рак молочної залози та печінки.

За даними дослідження, щоденне вживання всього 50 мл молока могло збільшувати ймовірність онкології на 12% для печінки та на 17% для молочної залози, загальний показник зростав на 7%.

Ще одне дослідження у США, у якому брали участь понад 28 тисяч чоловіків без історії онкології, показало певний зв’язок між споживанням молочних продуктів та кальцію та підвищеним ризиком раку простати протягом майже восьми років спостережень.

Молоко вважається поживним продуктом, який забезпечує організм білком, казеїном, сироватковим протеїном, кальцієм та вітаміном D. Водночас воно калорійне і може підвищувати рівень холестерину. Лікарі радять споживати молоко помірно та відмовитися від нього, якщо після вживання виникає дискомфорт.

