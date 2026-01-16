Як зробити кімнату теплою без обігрівача: простий лайфхак для дому

Різке зниження температури змушує українців шукати альтернативні способи обігріву помешкань. Коли централізованого опалення недостатньо, а електроприлади дорого вмикати або неможливо через відключення світла, у пригоді стає простий будівельний матеріал, повідомляють ЗМІ.

Головною причиною втрати тепла часто є не старі батареї, а вікна. Навіть сучасні склопакети у сильні морози охолоджують повітря, яке опускається вниз на підлогу. Радіатори під вікнами витрачають частину тепла на нагрів холодного повітря та бетонного підвіконня, замість того щоб обігрівати кімнату.

Щоб виправити ситуацію, фахівці радять створити бар’єр, який перенаправляє тепло всередину приміщення. Найбільш бюджетним і ефективним рішенням є фольгований ізолон — рулонний тепловідбивач, який часто використовують водії для захисту авто або будівельники для теплоізоляції. Блискучий шар матеріалу відбиває тепло від батарей назад у кімнату, а повітряна камера захищає від мікропротягів.

Правильне розміщення:

- Візьміть ізолон товщиною 3–5 мм.

- Відріжте полотно по ширині підвіконня.

- Покладіть його так, щоб один край заходив під віконну раму, а інший звисав над батареєю.

- Блискуча сторона має бути спрямована до батареї та кімнати.

Цей простий метод дозволяє значно економити на електрообігрівачах, а рулон ізоляції служить роками і легко знімається, коли сонце прогріває кімнату.

Фахівці не радять грітися газовими духовками або алкоголем через ризик отруєння та швидку втрату тепла. Вентиляцію перекривати не можна, а фізичні вправи для зігрівання слід робити помірно, щоб не спітніти.

