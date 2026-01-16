﻿
Суспiльство

Погода 16 січня: від -14° на півночі до 0° на заході

Погода 16 січня: від -14° на півночі до 0° на заході

Сьогодні в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода, переважно без опадів. Лише на сході та південному сході країни - невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 7-12 м/с.

Температура повітря в північних та Вінницькій областях - 9-14° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни 4-9° морозу; на Закарпатті - близько 0°, повідомили синоптики.

У Києві та області - хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер - північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці - 11-13° морозу. На Київщині - 9-14° морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиморозснігпогода в Україніпогода в Києвіпогода 16 січня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Медики з'ясували, як сон допізна впливає на психіку
Здоров'я 15.01.2026 15:50:51
Медики з'ясували, як сон допізна впливає на психіку
Читати
Мадяр розповів про нищівний удар по ППО росіян
Війна 15.01.2026 15:34:32
Мадяр розповів про нищівний удар по ППО росіян
Читати
2,5 тисячі гектарів у «кишеню»: екснардеп постане перед судом за земельну аферу на 280 млн грн
Надзвичайні події 15.01.2026 15:18:13
2,5 тисячі гектарів у «кишеню»: екснардеп постане перед судом за земельну аферу на 280 млн грн
Читати

Популярнi статтi