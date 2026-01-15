Стосовно Андрія Єрмака триває досудове розслідування, - Кривонос

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак наразі не отримав офіційної підозри, проте щодо нього триває досудове розслідування. Про це повідомили директор НАБУ Семен Кривонос та керівник відділу детективів Олександр Абакумов під час засідання Тимчасової слідчої комісії.

Очільник антикорупційного відомства підтвердив факт ведення слідства та розповів про результати проведених обшуків. За словами Кривоноса, слідчі дії відбувалися не на робочому місці Єрмака, а в інших локаціях, де детективи вилучили та згодом арештували цифрові носії. Водночас директор НАБУ відмовився розголошувати деталі щодо допитів, обшуків у водія ексчиновника чи його нинішнього місцезнаходження, посилаючись на таємницю слідства.

"В даному випадку те, що вилучено, на це накладено арешт. Так, серед них є певні цифрові носії", - сказав він.

Кривонос також окремо наголосив, що стороннього тиску на Бюро з метою затягування справи чи невтручання у діяльність колишнього очільника ОПУ не зафіксовано. Нагадаємо, що обшуки у Андрія Єрмака відбулися наприкінці листопада 2025 року в межах операції "Мідас", яка стосується корупції в енергетичній сфері. Одразу після візиту детективів Єрмак подав у відставку, яку того ж дня підтримав президент.

28 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде у відставку з посади глави Офісу Президента. Незадовго до цього Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про проведення обшуків у Єрмака. Наступного дня, 29 листопада, Єрмак дав коментар виданню New York Post, в якому заявив, що він "готовий до будь-яких репресій". Він також сказав, що має намір вирушити на фронт.