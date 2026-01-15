﻿
Полiтика

50 млн та особисті зобов'язання: Запобіжний захід прокурорів САП для Юлії Тимошенко

50 млн та особисті зобов'язання: Запобіжний захід прокурорів САП для Юлії Тимошенко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, керівниці депутатської фракції парламенту Юлії Тимошенко. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до Юлії Тимошенко заплановано на 16 січня на 09:00 у приміщенні Вищого антикорупційного суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме про запобіжний захід у вигляді застави в 50 млн гривень та певних обов'язків для Юлії Тимошенко, повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі УП.

"Прокуратура проситиме про заставу в 50 мільйонів та особисті зобов'язання", - зазначила вона.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

судзаставаВАКСЮлія Тимошенкозапобіжний захід
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ЄС знижує ціни на російську нафту
Економіка 15.01.2026 14:15:24
ЄС знижує ціни на російську нафту
Читати
Корпусна реформа, Deep Strike, кіберсили та штурмові війська: Олександр Сирський підсумував діяльність ЗСУ в 2025 році
Війна 15.01.2026 13:51:27
Корпусна реформа, Deep Strike, кіберсили та штурмові війська: Олександр Сирський підсумував діяльність ЗСУ в 2025 році
Читати
Передові війскові підрозділи Данії прибули до Гренландії
Свiт 15.01.2026 13:33:17
Передові війскові підрозділи Данії прибули до Гренландії
Читати

Популярнi статтi