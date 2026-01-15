50 млн та особисті зобов'язання: Запобіжний захід прокурорів САП для Юлії Тимошенко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, керівниці депутатської фракції парламенту Юлії Тимошенко. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до Юлії Тимошенко заплановано на 16 січня на 09:00 у приміщенні Вищого антикорупційного суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме про запобіжний захід у вигляді застави в 50 млн гривень та певних обов'язків для Юлії Тимошенко, повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі УП.

"Прокуратура проситиме про заставу в 50 мільйонів та особисті зобов'язання", - зазначила вона.