Сибіга заявив про кризу довіри до МКЧХ через позицію щодо війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо обстрілів енергетичної та критичної інфраструктури.

МКЧХ у своєму повідомленні засудив удари по інфраструктурних об’єктах не лише в Україні, а й у тимчасово окупованому Донецьку та російському Білгороді. В організації зазначили, що атаки, які завдають непропорційної шкоди цивільному населенню, зокрема позбавляють його доступу до електроенергії та опалення, є забороненими, адже ці послуги є життєво необхідними для виживання.

Сибіга назвав таку позицію «ганебною» та заявив про неприпустимість хибної моральної рівности між агресором і державою, яка захищається. За його словами, на відміну від Росії, Україна діє відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та реалізує своє невід’ємне право на самооборону.

Керівник МЗС також зазначив, що подібні заяви поглиблюють кризу довіри до МКЧХ, оскільки, на його думку, вони фактично відбілюють російські воєнні злочини. Він нагадав і про тривалу неспроможність організації забезпечити системний доступ до українських військовополонених і цивільних осіб, яких незаконно утримує Росія.

Сибіга повідомив, що голову делегації МКЧХ в Україні викличуть до Міністерства закордонних справ для надання пояснень. Він також закликав авторів і тих, хто погодив заяву, приїхати в Україну та провести день у холодному будинку, щоб, за його словами, «повернути відчуття реальності».

Крім того, за вимогою України у четвер, 15 січня, в ОБСЄ відбудуться позачергові дебати, присвячені російським ударам по українських містах та ігноруванню мирних ініціатив під проводом США.