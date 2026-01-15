Корпусна реформа, Deep Strike, кіберсили та штурмові війська: Олександр Сирський підсумував діяльність ЗСУ в 2025 році

В 2025 році у Збройних Силах України продовжувався процес реформ і змін попри те, що бойові дії тривають.

Про це повідомив командувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

«Війна вимагає постійного розвитку, технологізації та нових рішень. Підсумували діяльність ЗСУ у 2025 році», — йдеться у дописі.

Корпусна реформа

Сформовано 16 корпусів. Наразі триває другий етап — там, де дозволяє обстановка, здійснюємо перегрупування бригад, щоб корпуси отримали власні комплекти військ у визначених смугах відповідальності.

Безпілотні сили

Суттєво наростили дронову складову — як у Силах безпілотних систем, так і в інших видах і родах військ. У 2025 році створено Безпілотні сили ППО Повітряних Сил ЗСУ. Уже розгорнуто три ешелони перехоплення «шахедів».

Нові війська

Формуємо Кіберсили та Штурмові війська.

Втрати ворога

Влітку 2025 року було подолано мільйонний рубіж, а станом на кінець року кількість знешкоджених окупантів перевищила 1,2 млн осіб.

Deep Strike

У глибині території росії уражено 719 цілей, що завдало агресору збитків у воєнній та воєнно-економічній сферах на суму близько 15 млрд доларів.

Захист неба

Упродовж року ворог здійснив 624 ракетно-авіаційні удари, з них 52 — масовані.

Завдяки силами ППО знищено та знешкоджено:

27 367 «шахедів»/«гераней»

916 крилатих ракет

164 балістичні та гіперзвукові ракети

207 КАБів

Разом із тим Олександр Сирський наголосив на необхідності посилювати роботу на напрямках мінно-вибухових загороджень та облаштування антидронового захисту.

«Повномасштабна війна триває вже майже чотири роки. Ми знаємо проблеми — і працюємо над їхнім розв’язанням. Визначив завдання на 2026 рік для всіх органів військового управління. Цей рік також буде важким, але ми обов’язково подолаємо і труднощі, і російського агресора. Щиро дякую українським солдатам, сержантам і офіцерам, які самовіддано тримають фронт і знищують споконвічного ворога. Боротьба за Україну триває», — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.