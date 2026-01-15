﻿
Окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі

Російські окупаційні війська просунулися на кількох ділянках фронту в Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. За даними аналітиків, ворог мав успіх поблизу населених пунктів Яблунівка та Залізнянське в Донецькій області, а також у районі Степногірська Запорізької області.

Також Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень із противником. Найбільш активні бойові дії фіксувалися на Покровському напрямку, де російські війська здійснили 23 спроби потіснити українських захисників.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки противника в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля, Зеленого і Святопетрівки.

Як повідомляло раніше ForUa, на Донеччині змінилася лінія зіткнення.

 

 

 

 

 

 

