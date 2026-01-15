﻿
Війна

Ворог намагається захопити плацдарм для обстрілів Запоріжжя

Окупанти продовжують наступальні дії у Запорізькій області, намагаючись прорвати українську оборону біля селища Степногірськ, яке розташоване на вигідному плацдармі — панівних висотах району. Захоплення цього селища дозволить противнику обстрілювати східні, південно-східні та південні околиці Запоріжжя, а також логістичні шляхи до Гуляйполя та Оріхова,  повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Волошин зазначив, що активними залишаються також Олександрівський та Оріхівський напрямки, де ворог провів кілька бойових зіткнень, намагаючись прорвати оборону України. Сили оборони успішно блокують просування противника та знищують його на окремих ділянках.

Наразі інтенсивні бої тривають у Гуляйполі. Російська армія застосовує тактику малих штурмових груп та інфільтрації, намагаючись захопити окремі позиції та перехопити ініціативу. За даними української розвідки, під час боїв ворог вже змінив два угрупування військ.

Попри постійні штурми, українські захисники утримують більшість позицій у місті та активно ведуть контратаки.

Як повідомляло раніше ForUa, на Донеччині змінилася лінія зіткнення.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

боїЗапоріжжягуляйполеситуація на фронтіплацдарм
