Нова доктрина Кремля: Путін готує Росію до затяжного протистояння

Російський диктатор дедалі відкритіше демонструє готовність продовжувати війну проти України, відкидаючи реальні дипломатичні механізми врегулювання. Про це йдеться в аналітичному матеріалі видання Foreign Affairs.

Аналітики зазначають, що протягом минулого року Кремль не лише не зменшував інтенсивність бойових дій, а й активно використовував зовнішньополітичні маневри для збереження міжнародних контактів та легітимації війни.

За оцінкою Foreign Affairs, дії Росії у 2025 році свідчать про формування власної стратегічної доктрини, яка базується на трьох ключових принципах:

- війна розглядається як основний інструмент відновлення контролю над Донбасом і територіями південно-східної України, які Кремль називає «Новоросією»;

- дипломатичні контакти, зокрема з адміністрацією Дональда Трампа, використовуються радше як прикриття для продовження бойових дій, а не як шлях до миру;

- військова сила стала головним засобом геополітичного впливу, тоді як дипломатія виконує допоміжну та легітимізаційну роль.

Аналітики вказують, що Путін вважає наявні ресурси достатніми для продовження спроб захоплення українських територій у найближчі місяці.

В той же час Кремль активно імітує дипломатичну діяльність. Зустрічі, телефонні розмови та поїздки спецпосланників США, зокрема Стівена Віткоффа, створювали видимість переговорного процесу, однак фактично не впливали на припинення бойових дій.

Паралельно російська пропаганда подає війну як «захист російського народу» та «звільнення територій», повертаючись до імперських уявлень XIX–XX століть, коли могутність держави вимірювалася площею територій і військовою силою.

Окремо Foreign Affairs звертає увагу на дії США у Венесуелі, які стали серйозним викликом для російської зовнішньої політики. Швидка операція проти режиму Ніколаса Мадуро продемонструвала здатність Вашингтона діяти рішуче та оперативно — на контрасті з затяжною війною Росії проти України, що триває вже майже чотири роки.

Це, на думку авторів, змінило баланс у відносинах між Москвою та адміністрацією Трампа, показавши, що США можуть стати для Кремля стратегічним опонентом, а не партнером

Як повідомляло раніше ForUa, Кушнер і Віткофф їдуть до Путіна з «останньою пропозицією».