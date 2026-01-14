Фінансист бойової бригади привласнив майже 10 млн грн, після чого пішов у СЗЧ і переховувався, – ДБР

Посадовець роками перекидав виплати військових на власні рахунки та грав на ці кошти в азартні ігри.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про затримання керівника фінансово-економічної служби однієї з бойових бригад, що виконує завдання на Запорізькому напрямку.

За даними слідства, посадовець привласнив майже 10 млн грн, призначених для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, після чого самовільно залишив військову частину та переховувався.

Як встановило ДБР, упродовж 2023–2025 років фігурант маніпулював фінансовими даними та реквізитами банківських карток військових. Це дозволило йому незаконно заволодіти 9,7 млн грн, частину з яких він витратив на азартні ігри.

Для реалізації схеми посадовець відкрив 14 банківських рахунків у різних фінансових установах. Він змінював реквізити зарплатних карток бійців, спрямовуючи їхні виплати на власні рахунки, а також вносив до фінансової документації дані про військовослужбовців, які вже були звільнені зі служби, щоб і надалі отримувати за них кошти. Щоб приховати розкрадання, коригував суми виплат таким чином, аби фінансова звітність не викликала підозр ані у особового складу, ані у командування.

У квітні 2025 року, побоюючись викриття, посадовець самовільно залишив місце служби. З метою конспірації він намагався створити враження, що виїхав за кордон, відправивши свій мобільний телефон за межі України. Після цього позбувся майна та автомобіля, придбав інший транспортний засіб, уникав маршрутів із камерами відеоспостереження й постійно змінював місця проживання, залишаючись на території України.

Завдяки оперативним заходам працівники ДБР встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його.

Фігуранту повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 408 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 12,5 млн грн. Процесуальне керівництво у справі здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.