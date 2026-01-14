У Києві сім'я з трьох осіб загинула, бо грілася за допомогою генератора на балконі

Сім’я в Києві увімкнула генератор на балконі своєї квартири. Згодом всі троє членів сім’ї, які перебували у квартирі, загинули отруївшись, ймовірно, чадним газом.

Про це повідомила поліція Києва.

Як розповіли правоохоронці, нещодавно до поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки. У процесі розшукових заходів поліціянти з’ясували, що киянка поїхала в гості до своїх батьків у Деснянський район міста й залишилась у них на ніч.

Прибувши за адресою, правоохоронці виявили у квартирі на Лісовому масиві тіло зниклої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя. У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

«Встановлено, що напередодні, кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, при цьому двері на балкон були відчинені та вели до кімнати. Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті родини стало отруєння чадним газом», — зазначили у поліції.

Там наголосили, що чадний газ немає запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний – отруєння може статися за лічені хвилини.

Крім того, поліціянти нагадали, що генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі.

Нагадаємо, для безпечної роботи генератор має стояти на відстані щонайменше шість метрів від стіни будинку і в жодному разі не може бути встановлений у квартирі (навіть на балконі).