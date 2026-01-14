На Львівщині водій обстріляв автомобіль ТЦК

Близько 10:00 14 січня в селищі Рудно поблизу Львова водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по мікроавтобусу військовослужбовців РТЦК та СП, які здійснювали заходи з оповіщення. Ніхто не постраждав, водій, який здійснив постріл, втік з місця, інформують у поліції.

Слідчі Львівського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліціянти встановлюють місце перебування для затримання чоловіка, який стріляв.

Раніше, 11 січня, в Шевченківському районі Львова 46-річний місцевий житель поранив 47-річного військового з Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, який виконував службові обов’язки.

За даними Львівської прокуратури, після скоєного чоловік сів у свій мікроавтобус та втік. Пораненого військовослужбовця доправили до лікарні. Правоохоронці затримали нападника. Йому повідомили про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок (ч. 3 ст. 350 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років.