﻿
Надзвичайні події

Після лікування в приватного стоматолога дівчинка впала в кому й на дев'ятий день померла

Після лікування в приватного стоматолога дівчинка впала в кому й на дев'ятий день померла

В Ужгороді 12-річна дівчинка впала в кому після введення їй наркозу у стоматологічній клініці. За 9 днів вона померла.

Про це повідомила поліція та прокуратура Закарпатської області.

За попередньою інформацією, дитина зазнала анафілактичного шоку після введення наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога у приватній клініці. Після цього 5 січня дівчинку доставили до місцевої лікарні у непритомному стані.

Відтоді вона протягом дев’яти днів перебувала у стані коми в реанімаційному відділенні. Попри намагання медиків, врятувати її не вдалося і 14 січня дитина померла.

У поліції подію кваліфікують за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 140 ККУ — умисне вбивство та невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

Наразі у справі тривають першочергові слідчі дії, зокрема, проводиться обшук у приміщенні стоматологічної клініки. Слідчі вилучають медичну документацію та опитують медперсонал.

Також поліціянти призначили судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті дитини. Розслідування триває.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

УжгородЗакарпаттясмертьполіціястоматологи
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Таємний десант у Москві: Кушнер і Віткофф їдуть до Путіна з «останньою пропозицією»
Війна 14.01.2026 11:50:59
Таємний десант у Москві: Кушнер і Віткофф їдуть до Путіна з «останньою пропозицією»
Читати
НАБУ та САП оголосили підозру Юлії Тимошенко: лідерка «Батьківщини» заявляє про політичне замовлення
Полiтика 14.01.2026 11:28:46
НАБУ та САП оголосили підозру Юлії Тимошенко: лідерка «Батьківщини» заявляє про політичне замовлення
Читати
Українські тенісистки отримали великі призові на турнірах WTA
Спорт 14.01.2026 11:13:39
Українські тенісистки отримали великі призові на турнірах WTA
Читати

Популярнi статтi