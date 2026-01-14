Після лікування в приватного стоматолога дівчинка впала в кому й на дев'ятий день померла

В Ужгороді 12-річна дівчинка впала в кому після введення їй наркозу у стоматологічній клініці. За 9 днів вона померла.

Про це повідомила поліція та прокуратура Закарпатської області.

За попередньою інформацією, дитина зазнала анафілактичного шоку після введення наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога у приватній клініці. Після цього 5 січня дівчинку доставили до місцевої лікарні у непритомному стані.

Відтоді вона протягом дев’яти днів перебувала у стані коми в реанімаційному відділенні. Попри намагання медиків, врятувати її не вдалося і 14 січня дитина померла.

У поліції подію кваліфікують за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 140 ККУ — умисне вбивство та невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

Наразі у справі тривають першочергові слідчі дії, зокрема, проводиться обшук у приміщенні стоматологічної клініки. Слідчі вилучають медичну документацію та опитують медперсонал.

Також поліціянти призначили судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті дитини. Розслідування триває.