Столиця витратила 12 млрд гривень на 7 міні-ТЕЦ, дві з них уже працюють

У Києві вже змонтували 5 когенераційних установок із захистом другого рівня.

Про це розповів Петро Пантелеєв, виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА, передає кореспондентка hromadske.

Загалом зараз зведені 5 таких електростанцій: дві вже працюють, а на трьох проводять пусконалагоджувальні роботи.

Ідеться про загальну потужність у 66 мегаватів. Пантелеєв зазначає, що це не покриє споживання міста, але станції допоможуть з підтримкою окремих об’єктів.

«Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики — завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання. Ми замовили електростанцію на дизелі потужністю 20 мегаватів. Ми плануємо її запустити у березні», — сказав він.

За словами Пантелеєва, установки будуються одразу в захисних спорудах.

Загалом, за словами посадовця, 12 мільярдів гривень пішло на роботи щодо 7 установок. Ідеться про обладнання, інсталяцію та захисні споруди.

У 2024 році Київ оголосив тендер на 15 когенераційних установок для виробництва тепла та електроенергії. Того ж року «Київтеплоенерго» визначило словацьку компанію переможцем тендеру на закупівлю установок сумарною потужністю 40,5 МВт.

Як розповідав Петро Пантелеєв журналістам, ці газопоршневі установки — міні-ТЕЦ — є засобами резервного живлення для об’єктів критичної інфраструктури.

«От є якась велика станція теплопостачання (грубо кажучи, велика котельня) — коли вимикається електроенергія, вона зупиняється. І не існує такої потужності генераторів, щоб її заживити. Відповідно, ця міні-ТЕЦ працює, щоб працювала ця велика котельня. А залишок електроенергії вона може роздавати на будинки поряд», — пояснював він.

Такі електростанції мають потужність понад 20 МВт і кожен об’єкт має окремо проєктуватися на певному місці й одразу в захисті.

За словами Пантелеєва, частина коштів виділена з міського бюджету, частина коштів муніципальним енергетичним підприємством («Київтеплоенерго» — ред.), частину обладнання отримали, зокрема, від програми UNDP, тобто ООН.