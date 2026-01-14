Від «батальйонів» до доплат: Денис Шмигаль очолив міністерство енергетики, як він планує рятувати українську енергосистему

Верховна Рада України з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики. Відповідне рішення було прийняте під час пленарного засідання, за нього проголосували 248 народних депутатів.

Кадрове рішення ухвалене на тлі критичного стану української енергосистеми. За словами представників уряду, наразі готується масштабна «перезагрузка» профільного міністерства та всієї енергетичної галузі для підвищення стійкості країни.

Ключові пріоритети на новій посаді

Денис Шмигаль окреслив основні напрямки роботи, на яких зосередиться міністерство найближчим часом:

Відновлення інфраструктури: першочергова робота над ремонтом генерації, пошкоджених підстанцій та розподільчих мереж.

Створення резервів: формування стратегічного запасу потужностей та необхідного енергетичного обладнання.

«Енергетичні батальйони»: створення спеціалізованих підрозділів для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Підтримка фахівців: запровадження системи доплат для енергетиків та учасників ремонтних бригад, які працюють у складних умовах.

Призначення нового очільника енергетичного відомства має прискорити темпи підготовки до майбутніх викликів та стабілізувати роботу системи в умовах енергетичної кризи.