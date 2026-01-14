﻿
Полiтика

Від «батальйонів» до доплат: Денис Шмигаль очолив міністерство енергетики, як він планує рятувати українську енергосистему

Від «батальйонів» до доплат: Денис Шмигаль очолив міністерство енергетики, як він планує рятувати українську енергосистему

Верховна Рада України з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики. Відповідне рішення було прийняте під час пленарного засідання, за нього проголосували 248 народних депутатів.

Кадрове рішення ухвалене на тлі критичного стану української енергосистеми. За словами представників уряду, наразі готується масштабна «перезагрузка» профільного міністерства та всієї енергетичної галузі для підвищення стійкості країни.

Ключові пріоритети на новій посаді

Денис Шмигаль окреслив основні напрямки роботи, на яких зосередиться міністерство найближчим часом:

  • Відновлення інфраструктури: першочергова робота над ремонтом генерації, пошкоджених підстанцій та розподільчих мереж.

  • Створення резервів: формування стратегічного запасу потужностей та необхідного енергетичного обладнання.

  • «Енергетичні батальйони»: створення спеціалізованих підрозділів для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

  • Підтримка фахівців: запровадження системи доплат для енергетиків та учасників ремонтних бригад, які працюють у складних умовах.

Призначення нового очільника енергетичного відомства має прискорити темпи підготовки до майбутніх викликів та стабілізувати роботу системи в умовах енергетичної кризи.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

посадаДенис Шмигальміністр енергетики
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Гривня пішла вгору після пікових значень долара та євро
Економіка 14.01.2026 07:54:02
Гривня пішла вгору після пікових значень долара та євро
Читати
Ситуація з електропостачанням у Києві: прогнозів щодо стабілізації немає
Столиця 14.01.2026 07:15:07
Ситуація з електропостачанням у Києві: прогнозів щодо стабілізації немає
Читати
Погода 14 січня: морози не відступають
Суспiльство 14.01.2026 06:29:24
Погода 14 січня: морози не відступають
Читати

Популярнi статтi