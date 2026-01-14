Російські загарбники продовжують використовувати територію захопленої Запорізької атомної електростанції як військовий об'єкт. Оприлюднено нові докази розміщення ворожої техніки в межах промислового майданчика станції.

Ядерний шантаж і прикриття технікою

Окупаційні війська свідомо перетворюють найбільшу АЕС Європи на військову базу, використовуючи критичну інфраструктуру як «живий щит». Такий підхід грубо порушує норми міжнародного права та стандарти ядерної безпеки, адже ворог розраховує, що Збройні сили України не завдаватимуть ударів у відповідь по території атомного об'єкта.

Деталі розміщення

Згідно з оприлюдненими даними, на території станції зафіксовано:

Вантажівки та броньовану техніку безпосередньо поблизу енергоблоків.

Використання складських та допоміжних приміщень для зберігання боєприпасів і військового майна.

Облаштування позицій, що підтверджується схематичними даними зі спостережень.

На відео видно місця стоянки транспорту окупантів. Ці зони обрані загарбниками саме через можливість прикритися реакторами та іншими важливими вузлами станції від можливих атак.