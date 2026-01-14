Громадський діяч Олексій Юренко заявив про підтримку Юлії Тимошенко після підозри від НАБУ та САП

Громадський діяч Олексій Юренко виступив на підтримку лідерки Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко, якій сьогодні вранці НАБУ та САП вручили підозру. На його переконання, активізація правоохоронних органів прямо пов'язана з політичною діяльністю лідерки опозиції.

Політичний контекст та позиція «Батьківщини»

Юренко наголосив, що повністю поділяє нещодавню заяву Тимошенко про необхідність негайної відставки чинного складу Кабінету Міністрів. Він підкреслив послідовність партії, зазначивши, що представники «Батьківщини» принципово не голосували за жодне з призначень діючих міністрів.

Зв'язок обшуків із заявами лідерки опозиції

Громадський діяч вбачає чітку закономірність між критикою влади та діями силовиків:

13 січня: Проведення обшуків та слідчих дій в офісі партії «Батьківщина».

14 січня: Вручення офіційної підозри Юлії Тимошенко від НАБУ та САП.

«Вважаю, що обшуки та слідчі дії, які відбулися 13 січня в офісі "Батьківщини", безпосередньо пов’язані з її принциповою позицією та заявою про відставку уряду. На моє переконання, це не що інше, як політичний тиск», — заявив Олексій Юренко.

Громадський активіст запевнив, що уважно стежитиме за перебігом справи та надаватиме підтримку Юлії Тимошенко у відстоюванні її правової та політичної позиції.