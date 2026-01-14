Нова загроза: окупанти готують термобаричні атаки дронами

Російські окупанти на Гуляйпільському напрямку отримали велику партію термобаричних ручних гранат, які планують використовувати для атак із безпілотних літальних апаратів.

«За даними нашої розвідки, кілька днів тому російські підрозділи безпілотних літальних апаратів отримали близько півтори тисячі термобаричних ручних гранат для того, щоб здійснювати “скиди” по наших позиціях», — повідомив спікер Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Він уточнив, що окупанти планують застосовувати таку зброю для підриву укриттів українських захисників.

Сили оборони України продовжують відстежувати ситуацію та готуються до можливих атак на цьому напрямку.

Довідка: термобарична зброя — це вид боєприпасів, дія яких заснована на використанні атмосферного кисню для підсилення вибухової потужності. Під час вибуху паливна суміш розпорошується і запалюється за рахунок кисню повітря, створюючи потужну ударну хвилю та високотемпературний вибух, що значно перевищує енергію звичайних боєприпасів однакової ваги.

Термобаричні гранати призначені для ураження живої сили, укриттів і легкоброньованої техніки противника. Вони можуть застосовуватися як із переносних гранатометів, так і з літаків та інших платформ.

