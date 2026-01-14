Сьогодні парламент знову спробує проголосувати за ключових міністрів

Парламент України повернеться до кадрових призначень після того, як робота 13 січня була перервана через брак голосів для ключових рішень.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, засідання розпочнеться о 10:30 з розгляду пакету постанов щодо оновлення керівного складу уряду та безпекових заходів. Головною подією стане призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Напередодні депутати не змогли підтримати цю кандидатуру, хоча Федоров уже був звільнений з посади очільника Мінцифри в межах ротації.

Одночасно парламент повторно розгляне призначення Дениса Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики. Під час першої спроби 13 січня за це рішення не вистачило голосів: за нього віддали лише 210 голосів із необхідних 226, через що колишній голова Кабміну та Міноборони залишився без посади.

Також у порядку денному — голосування за призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна України. Кандидатуру очільника економічного комітету цього року внесла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, і її вже підтримав профільний комітет.

Окремим стратегічним блоком питань стане затвердження указів президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Очікується, що депутати підтримають продовження цих заходів ще на 90 діб — з 3 лютого до 4 травня 2026 року. Комітет з питань національної безпеки одностайно підтримав законопроєкти №14366 та №14367, підкреслюючи необхідність збереження оборонного потенціалу країни для відсічі агресії рф.

