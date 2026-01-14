Словаччина демонструє найшвидшу у світі динаміку зростання експорту зброї відносно загального експорту, здебільшого завдяки попиту на передовій в Україн, повідомляють ЗМІ.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед вступом на посаду обіцяв, що «жодна куля» не буде доставлена його урядом до Києва. Водночас приватні виробники зброї країни активно постачають озброєння Україні та отримують від цього значний прибуток.

Фіцо, відомий як один із найбільш дружніх до Москви лідерів ЄС, раніше критикував санкції проти Росії та виступав проти амбіцій України щодо НАТО. Він також зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним, що викликало невдоволення інших лідерів блоку.

За даними видання, у 2024 році експорт озброєнь Словаччини зріс до 1,15 млрд євро, що становить близько 1% економічного виробництва країни. Це майже вдвічі більше, ніж у 2023 році, та приблизно в десять разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Аналітики Oxford Economics відзначають, що Словаччина стала одним із найшвидше зростаючих експортерів зброї у світі відносно частки загального експорту. За їхніми даними, частка експорту озброєнь у Словаччині зросла до 0,7% у період з 2022 по 2024 рік, випередивши США, Польщу та Чехію.

Заступник міністра оборони Словаччини Ігор Меліхер пояснив, що це зростання «не свідчить про підтримку війни, а про підтримку торгівлі». Він також запевнив, що уряд дотримується обіцянки не постачати державні запаси озброєння до України.

