Гривня пішла вгору після пікових значень долара та євро

Національний банк України встановив на сьогодні офіційний курс долара на рівні 43,18 грн/дол. Таким чином, українська валюта зміцнилася на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Євро також відійшов від нещодавніх максимумів. Згідно з даними регулятора, офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 50,32 грн/євро, що означає зміцнення гривні одразу на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара перебували в межах 43,13/43,17 грн/дол., тоді як євро торгувався на рівні 50,34/50,37 грн/євро.

Таким чином, і долар, і євро продемонстрували корекцію після досягнення історичних максимумів, а гривня дещо посилила свої позиції на офіційному та міжбанківському ринках.

