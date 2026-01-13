В Ірані заявили про близько 2 тисяч загиблих під час протестів, – Reuters

В Ірані під час масових протестів і сутичок, що тривають з 28 грудня, загинули близько 2 тисяч людей, зокрема співробітники силових структур. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранського посадовця.

Зазначається, що це перше офіційне визнання такої кількості жертв на тлі загальнонаціональних протестів.

Іранський чиновник у коментарі агентству заявив, що за загибеллю протестувальників і силовиків стоять особи, яких він назвав "терористами". Посадовець, який побажав залишитися анонімним, не навів жодних деталей щодо загиблих.

ForUA нагадує, протести в Ірані розпочалися через різке зростання інфляції, а тепер спрямовані на повалення режиму аятоли Алі Хаменеї, верховного лідера Ірану. Іранські державні ЗМІ повідомляли про застосування бойових набоїв проти демонстрантів, що призвело до того, що вони назвали "масовими жертвами".

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас готується запровадити нові санкції проти Ірану після того, як уряд країни намагався придушити масові протести, що призвело до сотень загиблих.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародної спільноти з проханням активізувати тиск на керівництво Ірану у зв’язку з насильством проти власного населення та підтримкою російської агресії.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що влада Ісламської Республіки не має наміру поступатися учасникам протестів, яких він охарактеризував як "вандалів" і "диверсантів".