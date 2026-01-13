В Одесі внаслідок удару РФ постраждало консульство Польщі

Унаслідок російської атаки на Одесу в ніч проти 13 січня було пошкоджено будівлю консульства Республіки Польща. Співробітники дипломатичної установи не постраждали.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр.

За його словами, ворожий удар спричинив пошкодження приміщення польського консульства, однак жоден із працівників дипмісії не зазнав поранень.

«Велика повага всій команді Міністерства закордонних справ Республіки Польща, яка працює в Україні», — написав Вевюр.

Раніше повідомлялося, що вранці 13 січня російські війська здійснили ракетну атаку по території України. Напередодні вночі РФ протягом години випустила близько 20 балістичних ракет, під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

За інформацією ДТЕК, російські війська вкотре атакували теплоелектростанції компанії — це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року. В Одесі внаслідок нічної атаки було суттєво пошкоджено два енергетичні об’єкти. Також ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі Житомирської області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія здійснила масовану атаку із застосуванням балістичних і крилатих ракет та безпілотників. Українська протиповітряна оборона знешкодила 247 повітряних цілей.