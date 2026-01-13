﻿
Війна

Невідомі безпілотники вдарили по танкерах грецьких компаній біля узбережжя РФ

Невідомі безпілотники вдарили по танкерах грецьких компаній біля узбережжя РФ

У Чорному морі безпілотники атакували три нафтові танкери, якими керують грецькі судноплавні компанії. Судна прямували до нафтового термінала Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу узбережжя Росії для завантаження нафти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією восьми співрозмовників агентства, під атаку потрапили танкери Delta Harmony, Delta Supreme та Matilda, які прямували до термінала «Южная Озереевка» неподалік Новоросійська. Через цей об’єкт здійснюється завантаження близько 80% казахстанської нафти, що експортується на світові ринки.

Танкери Delta Harmony та Delta Supreme перебувають під управлінням грецької компанії Delta Tankers. Судно Matilda зафрахтоване дочірньою структурою казахстанської компанії «КазМунайГаз», а його менеджмент здійснює грецька Thenamaris.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше, у листопаді, в Каспійському трубопровідному консорціумі повідомляли про атаку безекіпажних катерів на морський термінал у порту Новоросійська. Тоді компанія була змушена зупинити вантажні операції та вивести танкери за межі акваторії термінала.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

безпілотникиЧорне моредронитанкеритіньовий флот РФ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

РФ планувала вийти до Одеси та завершити війну розгромом України, - Сирський
Війна 13.01.2026 12:42:32
РФ планувала вийти до Одеси та завершити війну розгромом України, - Сирський
Читати
СБУ разом з ВМС уразили завод з виробництва дронів у Таганрозі
Війна 13.01.2026 12:18:58
СБУ разом з ВМС уразили завод з виробництва дронів у Таганрозі
Читати
Поліцейські інформуватимуть киян про повітряні тривоги гучномовцями
Столиця 13.01.2026 11:54:10
Поліцейські інформуватимуть киян про повітряні тривоги гучномовцями
Читати

Популярнi статтi