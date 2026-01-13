Невідомі безпілотники вдарили по танкерах грецьких компаній біля узбережжя РФ

У Чорному морі безпілотники атакували три нафтові танкери, якими керують грецькі судноплавні компанії. Судна прямували до нафтового термінала Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу узбережжя Росії для завантаження нафти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією восьми співрозмовників агентства, під атаку потрапили танкери Delta Harmony, Delta Supreme та Matilda, які прямували до термінала «Южная Озереевка» неподалік Новоросійська. Через цей об’єкт здійснюється завантаження близько 80% казахстанської нафти, що експортується на світові ринки.

Танкери Delta Harmony та Delta Supreme перебувають під управлінням грецької компанії Delta Tankers. Судно Matilda зафрахтоване дочірньою структурою казахстанської компанії «КазМунайГаз», а його менеджмент здійснює грецька Thenamaris.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше, у листопаді, в Каспійському трубопровідному консорціумі повідомляли про атаку безекіпажних катерів на морський термінал у порту Новоросійська. Тоді компанія була змушена зупинити вантажні операції та вивести танкери за межі акваторії термінала.