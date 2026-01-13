Трамп пригрозив усім країнам, що торгують з Іраном

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита на товари з країн, що мають торговельні зв'язки з Іраном.

"З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, буде сплачувати мито в розмірі 25% на будь-який бізнес, що ведеться зі США", – заявив Трамп.

Трамп заявив, що цей наказ є остаточним.

Китай розкритикував підхід Трампа, заявивши, що вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх інтересів і виступить проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій і юрисдикції з довгим рукавом.