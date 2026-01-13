﻿
Війна

Путін має розуміти, що холод війну виграти не допоможе, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські масовані атаки по енергетичній інфраструктурі України не допоможуть Москві виграти війну.

За його словами, цієї ночі РФ випустила по Україні майже 300 ударних дронів та десятки ракет, внаслідок чого без електропостачання залишилися сотні тисяч сімей.

Зеленський зазначив, що основною ціллю ударів знову стала енергетична інфраструктура - об'єкти генерації та підстанції. Водночас зафіксовано значні руйнування житлової та цивільної інфраструктури. Під атаками опинилися Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Одеська, Сумська, Харківська та Донецька області.

Російські війська без жодного військового сенсу завдали ракетного удару по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині, внаслідок чого загинули чотири людини.

Він підкреслив, що кожен такий удар є нагадуванням про необхідність продовження підтримки України, зокрема постачання ракет до систем протиповітряної оборони, особливо в зимовий період. Він зазначив, що світ може відповісти на російський терор новими пакетами допомоги та пришвидшенням постачань, про які вже домовлено з США та Європою.

"Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає", - сказав він.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаЗеленський
