Війна

Ворог продовжує тиснути на всіх напрямках- — сотні атак за добу

Від початку доби 12 січня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на 22:00.

За даними українських військових, російські загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 74 керовані авіабомби, а також використали 5092 дрони-камікадзе та здійснили 2740 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Детальна ситуація по напрямках:

Північно-Слобожанський і Курський — 84 обстріли.

Південно-Слобожанський — 6 атак.

Куп’янський — 4 спроби наступу.

Лиманський — українські війська відбили 11 штурмових дій.

Слов’янський — 6 атак.

Костянтинівський — 17 бойових зіткнень.

Покровський — 26 атак.

Олександрівський — відбито 12 атак загарбників.

Гуляйпільський — 33 боєзіткнення.

Як повідомляло раніше ForUa, рашисти готують плацдарм для наступу на Краматорськ та Словʼянськ.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

