Ворог продовжує тиснути на всіх напрямках- — сотні атак за добу

Від початку доби 12 січня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України станом на 22:00.
За даними українських військових, російські загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 74 керовані авіабомби, а також використали 5092 дрони-камікадзе та здійснили 2740 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.
Детальна ситуація по напрямках:
Північно-Слобожанський і Курський — 84 обстріли.
Південно-Слобожанський — 6 атак.
Куп’янський — 4 спроби наступу.
Лиманський — українські війська відбили 11 штурмових дій.
Слов’янський — 6 атак.
Костянтинівський — 17 бойових зіткнень.
Покровський — 26 атак.
Олександрівський — відбито 12 атак загарбників.
Гуляйпільський — 33 боєзіткнення.
Як повідомляло раніше ForUa, рашисти готують плацдарм для наступу на Краматорськ та Словʼянськ.
Автор: Тетяна Андрійко