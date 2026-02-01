Рамкова угода про купівлю Гренландії США майже узгоджена, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова угода про купівлю Гренландії Сполученими Штатами Америки нібито вже майже узгоджена. Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

"Ми вже почали переговори й, думаю, все майже узгоджено. Тобто, вони самі хочуть цього. Думаю, це буде вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору нацбезпеки", - сказав Трамп.

Раніше Трамп заявив про рамкову угоду про купівлю Гренландії, однак міністр економіки країни Наая Натаніельсен фактично спростувала слова Білого дому, заявивши, що жодної угоди не існує, і спершу потрібно розпочати діалог.

Раніше ForUA повідомляв, що прем'єрка Данії Фредеріксен різко відреагувала на останні заяви з Вашингтона щодо Гренландії, зокрема слова президента США Дональд Трамп та його радника Стівена Міллера, який публічно не виключив можливість застосування США військової сили для встановлення контролю над Гренландією та поставив під сумнів право Данії на острів.