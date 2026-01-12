Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник України Володимир Зеленський не має власних “козирів”, а його ключовою опорою в переговорному процесі є підтримка з боку президента США. Про це американський лідер сказав в інтерв’ю The New York Times.

Трамп наголосив, що, на його думку, Зеленський не мав сильних позицій від початку повномасштабної війни.

– У нього немає "козирів". У нього не було "козирів" з першого дня. Зараз у нього є тільки одне – Дональд Трамп, – заявив президент США.

За словами Трампа, відсутність його участі в процесі мала б серйозні наслідки.

– Якщо у нього не буде Дональда Трампа, це буде повна катастрофа. І він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають, – додав він.

Відповідаючи на запитання про можливі терміни мирних переговорів, Трамп заявив, що чіткого графіка не існує.

– У мене немає графіка. Ми робимо все, що в наших силах. Я просто хотів би побачити кінець війни, – зазначив він.

Трамп також висловив переконання, що без його участі війна могла б перерости у третю світову.

– Якби я не був залучений, це могло б перерости в третю світову війну. Усе йшло дуже погано. Це більше не повториться, – сказав президент США.

Трамп заявив, що в різні періоди переговорного процесу позиції сторін змінювалися.

За його словами, наразі обидві сторони готові до домовленостей, однак остаточні висновки ще попереду.

Як повідомляв ForUA, раніше Дональд Трамп заявляв, що російський диктатор Володимир Путін боїться не Європи, а США під його керівництвом.