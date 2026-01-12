Британія готується затримувати судна «тіньового флоту» за прикладом США

Велика Британія вивчає можливість затримання суден так званого «тіньового флоту» та, за прикладом США, може розпочати їх активне переслідування. Уряд країни вже визначив правову основу, яка дозволяє військовим підніматися на борт таких кораблів і затримувати їх.

Як зазначає BBC, йдеться про судна, які Росія, Іран і Венесуела використовують для обходу нафтових санкцій. Часто ці кораблі ходять без чинного національного прапора або з фіктивною реєстрацією. За даними джерел, британські військові поки не здійснювали посадок на такі судна, однак упродовж останніх тижнів у Лондоні активно аналізують можливість проведення відповідних операцій.

Міністри вважають, що Закон про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року може стати юридичною підставою для застосування військових повноважень у подібних випадках. Усередині уряду триває обговорення практичного використання цих норм, однак конкретні строки початку можливих дій наразі не визначені.

Раніше британські Збройні сили вже надавали підтримку США під час захоплення нафтового танкера Marinera, який перевозив нафту для Венесуели, Росії та Ірану з порушенням американських санкцій.

До цього Велика Британія запровадила санкції проти понад 500 суден «тіньового флоту», які, за оцінкою Лондона, використовуються для фінансування ворожої діяльности, зокрема війни Росії проти України. В уряді зазначають, що спільні дії Британії та її союзників змусили близько 200 таких суден припинити вихід у море, при цьому більшість із них експлуатувалися без законного прапора.

Сполучені Штати останнім часом суттєво посилили тиск на «тіньовий флот». За кілька тижнів американські військові захопили п’ять танкерів, пов’язаних, зокрема, з Росією, а ще щонайменше 16 суден станом на 10 січня перебували під переслідуванням ВМС США. Частина з них намагалася уникнути затримання, терміново змінюючи назви та перереєстровуючись під російським прапором.