Словаччина блокуватиме репараційний кредит ЄС для України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме рішення Європейського Союзу щодо надання Україні репараційного кредиту.

На думку Фіцо, така політика «не відповідає баченню миру», а війна, що триває, «не має військового вирішення».

Він також наголосив, що Словаччина не підтримає жодних рішень, пов’язаних із фінансуванням українських військових витрат.

Фіцо неодноразово висловлював позицію про те, що війну в Україні необхідно вирішувати дипломатичним шляхом і виступав проти подальшої військової допомоги Києву.