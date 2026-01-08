США розробляють варіанти бізнес-угод по Гренландії

Американські чиновники розробляють варіанти бізнес-угод та інших способів зміцнення зв'язків з Гренландією після того, як їх застала зненацька вимога президента США Дональда Трампа взяти острів під контроль.

Трамп давно прагне отримати цю територію, як він пояснює, з міркувань безпеки. Однак після сплеску активності з цього питання на початку минулого року, зокрема поїздки туди віцепрезидента Джей Ді Венса, колись нагальні зусилля відійшли на другий план, розповіли співрозмовники на умовах анонімності, повідомляє Bloomberg.



Раптовий шквал публічних заяв Трампа про взяття Гренландії під контроль у дні після операції США у Венесуелі знову зробив це питання пріоритетним.



Американські посадовці зосереджені на потенційних бізнес-угодах, які дали б США більшу присутність на острові.



Серед них – проєкти з видобутку рідкісноземельних мінералів, а також гідроенергетика й інші ініціативи. Водночас, за словами співрозмовників, ці проєкти, ймовірно, ще не просунулися настільки, щоб задовольнити бажання Трампа швидко отримати суттєві результати.



Більш амбітні ідеї щодо політичного зближення Гренландії зі США не просунулися через прохолодне ставлення до них з боку уряду острова та Данії.



Серед інших ідей, які розглядав Білий дім, – укладення Угоди про вільну асоціацію за зразком домовленостей США з острівними державами Тихого океану, повідомили співрозмовники. Втім, це, ймовірно, вимагало б від Данії відмовитися від контролю над територією.

Застосування сили для захоплення Гренландії серйозно не розглядається.