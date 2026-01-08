Україна отримала Raven та Gravehawk

Великобританія поставила Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven та два прототипи систем Gravehawk.

Системи Raven вже перебувають на озброєнні України, повідомляє UK Defence Journal.



Система ППО Raven призначена для забезпечення захисту на короткій відстані від дронів, літаків і вертольотів, що діють поблизу лінії фронту. Ця система є рішенням для ППО, що розроблене спеціально для України та фінансується Великою Британією. Воно адаптує ракету "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для запуску з землі, забезпечуючи можливість швидкого розгортання проти російських дронів, літаків та вертольотів, з обмеженою здатністю до ураження крилатих ракет.



Міноборони Великобританії підтвердило прогрес у реалізації програми Gravehawk.



Наразі в Україну доставлено два прототипи систем протиповітряної оборони Gravehawk. Із додаткових 15 систем Gravehawk, передбачених контрактом, першу партію буде доставлено найближчим часом.



Система Gravehawk призначена для посилення захисту критичної інфраструктури від російських ударів великої дальності. Це спільна британсько-данська система, яка використовує існуючі в Україні ракети "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer) у наземному режимі. Вона в першу чергу призначена для боротьби з дронами, але також забезпечує захист від літаків і вертольотів, а також, потенційно, від крилатих ракет. Використання українських ракет, що вже знаходяться на озброєнні, має на меті спростити логістику та прискорити розгортання.