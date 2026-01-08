﻿
Культура

Сара Джессіка Паркер уперше показала дорослого сина публіці

Сара Джессіка Паркер уперше показала дорослого сина публіці

Сара Джессіка Паркер з’явилася на червоній доріжці напередодні церемонії «Золотий глобус» разом із чоловіком Меттью Бродеріком та їхнім 23-річним сином Джеймсом Вілкі. Рідкісна сімейна поява одразу привернула увагу фотографів і гостей заходу.

Урочистий вечір Golden Eve став особливим для акторки — саме цього дня її відзначили почесною нагородою Керол Бернетт за видатний внесок у розвиток телебачення. Підтримка родини поруч виглядала символічною та зворушливою.

Джеймс Вілкі, який зазвичай уникає публічності, цього разу впевнено крокував червоною доріжкою разом із батьками. У класичному чорному смокінгу він виглядав стримано й елегантно. В один із моментів син ніжно поцілував Сару Джессіку Паркер у щоку — цей жест миттєво потрапив у об’єктиви камер і став одним із найобговорюваніших кадрів вечора.

Акторка неодноразово наголошувала, що прагне оберігати приватне життя своїх дітей. Окрім Джеймса, подружжя виховує доньок-близнючок, які також рідко з’являються на публіці. Саме тому кожен вихід родини Паркер-Бродеріків викликає особливий інтерес з боку шанувальників і медіа.

Як повідомляло раніше ForUa, два фільми про війну в Україні потрапили до коротких списків "Оскара".

 

 

 

 

 

 

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Сара Джессіка Паркерзірка ГолівудуДжеймс ПаркерGolden Eve
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У дитбудинку дівчинку з інвалідністю тримали в ланцюгах, – слідство
Надзвичайні події 07.01.2026 22:34:21
У дитбудинку дівчинку з інвалідністю тримали в ланцюгах, – слідство
Читати
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував "паризькі рішення"
Полiтика 07.01.2026 22:05:47
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував "паризькі рішення"
Читати
НЕК "Укренерго" повідомляє, що 8 січня відключення світла торкнеться всіх регіонів
Економіка 07.01.2026 21:36:42
НЕК "Укренерго" повідомляє, що 8 січня відключення світла торкнеться всіх регіонів
Читати

Популярнi статтi