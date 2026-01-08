Сара Джессіка Паркер уперше показала дорослого сина публіці

Сара Джессіка Паркер з’явилася на червоній доріжці напередодні церемонії «Золотий глобус» разом із чоловіком Меттью Бродеріком та їхнім 23-річним сином Джеймсом Вілкі. Рідкісна сімейна поява одразу привернула увагу фотографів і гостей заходу.

Урочистий вечір Golden Eve став особливим для акторки — саме цього дня її відзначили почесною нагородою Керол Бернетт за видатний внесок у розвиток телебачення. Підтримка родини поруч виглядала символічною та зворушливою.

Джеймс Вілкі, який зазвичай уникає публічності, цього разу впевнено крокував червоною доріжкою разом із батьками. У класичному чорному смокінгу він виглядав стримано й елегантно. В один із моментів син ніжно поцілував Сару Джессіку Паркер у щоку — цей жест миттєво потрапив у об’єктиви камер і став одним із найобговорюваніших кадрів вечора.

Акторка неодноразово наголошувала, що прагне оберігати приватне життя своїх дітей. Окрім Джеймса, подружжя виховує доньок-близнючок, які також рідко з’являються на публіці. Саме тому кожен вихід родини Паркер-Бродеріків викликає особливий інтерес з боку шанувальників і медіа.

Як повідомляло раніше ForUa, два фільми про війну в Україні потрапили до коротких списків "Оскара".