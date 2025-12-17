Американська Академія кіномистецтв оприлюднила короткі списки претендентів на премію "Оскар" 2025, серед яких опинилися два українські фільми, присвячені повномасштабній війні.

До короткого списку в категорії «Найкращий документальний фільм» увійшла стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Фільм розповідає про бої за невелике село поблизу Бахмута під час українського контрнаступу 2023 року та шлях бійців 3-ї штурмової бригади ЗСУ, повідомляє BBC.

Режисер пояснював, що хотів показати війну з перспективи військових після роботи над фільмом "20 днів у Маріуполі". До фільму увійшли кадри з нагрудних камер солдатів та документальні зйомки Чернова, що дозволяє детально передати атмосферу передової.

В категорії короткометражного анімаційного фільму до списку потрапила робота "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої. Це 11-хвилинна документальна анімація про перші дні повномасштабного вторгнення, розказана через особисту історію авторки. Фільм поєднує мальовану анімацію на основі вугільних малюнків та особисті архіви, досліджуючи, як пам’ять змінюється під впливом екстремального стресу.

Ірпінь, який став ключовим напрямком боїв навесні 2022 року, зазнав значних руйнувань, а події тих тижнів стали символом опору на підступах до Києва.

Потрапляння до короткого списку не гарантує номінації, але є важливим етапом відбору та дозволяє українським фільмам отримати міжнародну увагу й донести історії про війну до широкої аудиторії. Остаточне рішення про номінантів буде ухвалене пізніше.

Як повідомляло раніше ForUa, BBC оголосила найкращі українські книги року.