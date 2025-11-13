Сара Джессіка Паркер зробила реверанс перед королевою-консортом під час Букерівської премії

Відома американська акторка Сара Джессіка Паркер зустрілася з британською королевою Каміллою. Це сталося у Лондоні, в Кларенс-гаусі, під час прийому з нагоди вручення Букерівської премії.

Цього року зірка серіалу “Секс і місто” вперше увійшла до складу журі цієї престижної літературної нагороди.

Акторка підійшла до королеви, схилила голову та зробила реверанс. Після цього жінки обмінялися рукостисканням. Відео їхньої зустрічі було опубліковано в офіційному Instagram акаунті королівської родини.

Паркер, яка відома своєю любов’ю до книжок, назвала роботу в журі великою честю.

“Є обов’язок, яким я найбільше пишаюсь. Було захопливо бути частиною такої розумної групи людей”, – поділилась Паркер.

Для участі в роботі журі акторці довелося прочитати 153 книжки. Вона зізналася The New York Times, що майже “випала з родинного життя”. Вона читала майже щовечора, навіть під час зйомок нового сезону “І просто так”.

У 2025 році лауреатом Букерівської премії став Дейвід Салаї. Британсько-угорський письменник отримав нагороду за роман “Плоть” (Flesh). Його твір розповідає про шлях молодого угорця Іштвана. Він переходить від простого життя до заможних еліт Лондона.

Журі відзначило актуальність та лаконічність роману Салая. Вони заявили, що ще не читали нічого подібного.

На церемонії, крім королеви Камілли, були присутні лауреат, Сара Джессіка Паркер та інші члени журі. Серед них – Родді Дойл, Кріс Пауер, Айобамі Адебайо та Кайлі Рід.