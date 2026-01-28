На Київщині журналіст врятував дитину під час нічної атаки дронів; батьки дівчинки загинули

Фронтовий кореспондент «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір врятував 4-річну дівчинку під час нічної атаки російських дронів на Київщину. Журналіст власноруч виніс дитину з квартири в Білогородці, у яку влучив ворожий БпЛА «Герань-2».

Про порятунок повідомляє «Радіо Свобода».

Подробиці трагедії Мар’ян Кушнір проживає у тому ж будинку, куди стався приліт. Почувши вибух, він схопив тактичний рюкзак і побіг до епіцентру займання на верхніх поверхах. У напіввідчиненій квартирі, де вже вирувало полум'я, він знайшов налякану дитину.

«Я побачив дитину, яка лежала на дивані, закутана у ковдру, плакала, кричала, кликала маму. Я зрозумів, що батьки, скоріш за все, спали на другому поверсі [двоярусної квартири]. Я бігом дитину забрав, виніс і віддав сусідам», — розповів медійник.

На жаль, матір дівчинки та чоловік, який був із нею, загинули під завалами — дрон влучив саме в ту частину помешкання, де вони перебували.

Стан дитини За словами журналіста, дівчинка перебувала у стані сильного шоку. Наразі вона в безпеці, її забрав батько та старший брат.

Мар’ян Кушнір зізнався, що за 10 років роботи на війні цей випадок став для нього одним із найважчих емоційних потрясінь:

«Мені стало дуже боляче... тримаючи на руках чотирирічну дитину, яка плаче, я усвідомлював, що її мама мертва».

Допомога родині Наразі дівчинка та її родина потребують підтримки. Мар’ян Кушнір опублікував на своїй сторінці у Facebook посилання на «банку» для збору коштів і закликав усіх небайдужих долучитися до допомоги сім'ї, що втратила близьких та оселю.