﻿
Столиця

На Київщині журналіст врятував дитину під час нічної атаки дронів; батьки дівчинки загинули

На Київщині журналіст врятував дитину під час нічної атаки дронів; батьки дівчинки загинули

Фронтовий кореспондент «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір врятував 4-річну дівчинку під час нічної атаки російських дронів на Київщину. Журналіст власноруч виніс дитину з квартири в Білогородці, у яку влучив ворожий БпЛА «Герань-2».

Про порятунок повідомляє «Радіо Свобода».

Подробиці трагедії Мар’ян Кушнір проживає у тому ж будинку, куди стався приліт. Почувши вибух, він схопив тактичний рюкзак і побіг до епіцентру займання на верхніх поверхах. У напіввідчиненій квартирі, де вже вирувало полум'я, він знайшов налякану дитину.

«Я побачив дитину, яка лежала на дивані, закутана у ковдру, плакала, кричала, кликала маму. Я зрозумів, що батьки, скоріш за все, спали на другому поверсі [двоярусної квартири]. Я бігом дитину забрав, виніс і віддав сусідам», — розповів медійник.

На жаль, матір дівчинки та чоловік, який був із нею, загинули під завалами — дрон влучив саме в ту частину помешкання, де вони перебували.

Стан дитини За словами журналіста, дівчинка перебувала у стані сильного шоку. Наразі вона в безпеці, її забрав батько та старший брат.

Мар’ян Кушнір зізнався, що за 10 років роботи на війні цей випадок став для нього одним із найважчих емоційних потрясінь:

«Мені стало дуже боляче... тримаючи на руках чотирирічну дитину, яка плаче, я усвідомлював, що її мама мертва».

Допомога родині Наразі дівчинка та її родина потребують підтримки. Мар’ян Кушнір опублікував на своїй сторінці у Facebook посилання на «банку» для збору коштів і закликав усіх небайдужих долучитися до допомоги сім'ї, що втратила близьких та оселю.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

дитинаКиївщинадронатака рфБілогородка
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 28 січня: невеликий мокрий сніг та дощ
Суспiльство 28.01.2026 06:34:34
Погода 28 січня: невеликий мокрий сніг та дощ
Читати
Агентка білоруського КДБ намагалася "інтегруватися" до ГУР
Надзвичайні події 28.01.2026 00:02:55
Агентка білоруського КДБ намагалася "інтегруватися" до ГУР
Читати
ХАМАС передав Ізраїлю всіх 20 живих заручників і тіла 28 загиблих, – Віткофф
Свiт 27.01.2026 23:32:29
ХАМАС передав Ізраїлю всіх 20 живих заручників і тіла 28 загиблих, – Віткофф
Читати

Популярнi статтi