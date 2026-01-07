Особливу увагу приділено оборонній підтримці України з боку Євросоюзу: Зеленський провів зустріч з лідерами ЄС на Кіпрі

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту на Кіпр провів зустріч з лідерами Євросоюзу (ЄС). Зокрема, сторони обговорили зміцнення бойової авіації Збройних сил. Про це повідомив Офіс Президента.

Як зазначається, на зустріч був присутній лідер Кіпру Нікос Христодулідіс, президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Основною темою були пріоритети головування Кіпру в Раді Євросоюзу: посилення оборонної підтримки та прогрес у перемовинах щодо вступу України до ЄС.

Український лідер висловив подяку європейським союзникам за участь у роботі для досягнення миру. На його переконання, Європа має відігравати у відповідному процесі важливу роль.

"Особливу увагу було приділено оборонній підтримці України з боку держав Євросоюзу, зокрема посиленню ППО, бойової авіації та виробництву дронів. Також обговорили співпрацю в межах інструменту SAFE", — інформує канцелярія президента.

Зокрема, Зеленський висловився про рішення виділити Україні 90 млрд доларів, назвавши його безпрецедентним. Вважає, що це позитивно вплине на українську обороноздатність.

Також на зустрічі обговорили продовження роботи над "репараційним кредитом" для фінансової стабільності української економіки.

7 січня президент України прибув на Кіпр, який розпочав головування в Раді ЄС.

Раніше ForUA повідомляв, що Україна розпочала активну співпрацю з Кіпром у межах його головування в Раді Євросоюзу, що триватиме протягом першого півріччя 2026 року. Головною метою переговорів є досягнення прогресу у відкритті переговорних кластерів, необхідних для вступу України до ЄС, а також зміцнення оборонної підтримки та санкційного тиску на РФ.